Under 21, Mulattieri trascina gli azzurrini: 2-0 in amichevole contro la Serbia

L'Italia Under 21 si impone per 2-0 contro Serbia nel primo dei due test in cui la formazione di Paolo Nicolato sarà impegnata, a pochi mesi dagli Europei in Georgia e Romania. A firmare la vittoria ci pensa Mulattieri con una doppietta. La prima fase dell'incontro è tutta all'insegna di Tommaso Baldanzi, che alla sua prima convocazione ha dimostrato al Ct di poter essere un componente fondamentale per la formazione degli azzurrini: il classe '03 arriva alla conclusione e si rende pericoloso per ben tre volte nei primi minuti di partita. Poco da parte dei padroni di casa nella prima frazione, una scintilla è una girata di Ratkov facilmente bloccata da Caprile. Nella ripresa l'Italia riesce a concretizzare il pressing del primo tempo: Esposito disegna una bella traiettoria che trova ...

