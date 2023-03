Una milizia privata in Crimea accanto a Wagner, la sfida a Putin del governatore: l’indiscrezione dalla Russia (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Gruppo Wagner trova un alleato in Crimea. Si tratta del capo della regione Sergej Aksenov, che si è schierato apertamente con Yevgeny Prigozhin, il cosiddetto «cuoco di Putin» che guida la compagnia militare privata. Lo rivela il sito indipendente russo iStories.media. Non ci sono ancora conferme pubbliche da parte del gruppo Wagner, a partire dal gruppo Telegram di Prighozin che non ha ancora diffuso nulla a riguardo. I due – spiega la testata russa – avrebbero creato una nuova milizia privata in Crimea da nome ??????, ovvero Scorta o Convoglio. E in lingua russa, spiega Ansa, significa gruppo armato che accompagna qualcuno, per proteggere o impedire la fuga. Il comandante del Convoglio si fa chiamare Mazai, ma in realtà sarebbe Konstantin ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Gruppotrova un alleato in. Si tratta del capo della regione Sergej Aksenov, che si è schierato apertamente con Yevgeny Prigozhin, il cosiddetto «cuoco di» che guida la compagnia militare. Lo rivela il sito indipendente russo iStories.media. Non ci sono ancora conferme pubbliche da parte del gruppo, a partire dal gruppo Telegram di Prighozin che non ha ancora diffuso nulla a riguardo. I due – spiega la testata russa – avrebbero creato una nuovainda nome ??????, ovvero Scorta o Convoglio. E in lingua russa, spiega Ansa, significa gruppo armato che accompagna qualcuno, per proteggere o impedire la fuga. Il comandante del Convoglio si fa chiamare Mazai, ma in realtà sarebbe Konstantin ...

