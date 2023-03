Una difesa da ritrovare, Stellone dovrà rialzare il muro tra tanti problemi (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNon c’è solo l’attacco a turbare i pensieri di Roberto Stellone. Giunta quasi a termine la prima settimana di lavoro, caratterizzata da doppie sedute giornaliere, il tecnico romano inizia a mettere nel mirino la trasferta di Bari, dovendo fare i conti con una retroguardia ridotta all’osso. Saranno diversi i problemi da risolvere per la sfida del “San Nicola”, in programma sabato 1° aprile, tra infortuni, assenze e condizioni fisiche deficitarie. Se il gol resta l’handicap maggiore per la Strega, l’allenatore giallorosso ha la necessità di ritrovare anche quelle certezze perdute in difesa per puntare con decisione alla salvezza nelle ultime otto giornate di campionato. Certezze da ritrovare Per larghi tratti della stagione, la retroguardia è stato il reparto più affidabile del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNon c’è solo l’attacco a turbare i pensieri di Roberto. Giunta quasi a termine la prima settimana di lavoro, caratterizzata da doppie sedute giornaliere, il tecnico romano inizia a mettere nel mirino la trasferta di Bari, dovendo fare i conti con una retroguardia ridotta all’osso. Saranno diversi ida risolvere per la sfida del “San Nicola”, in programma sabato 1° aprile, tra infortuni, assenze e condizioni fisiche deficitarie. Se il gol resta l’handicap maggiore per la Strega, l’allenatore giallorosso ha la necessità dianche quelle certezze perdute inper puntare con decisione alla salvezza nelle ultime otto giornate di campionato. Certezze daPer larghi tratti della stagione, la retroguardia è stato il reparto più affidabile del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Altro che pace e armi gratis. Mentre il governo annuncia una conferenza a Roma ad aprile sulla ricostruzione dell’… - putino : Dmitrij Medvedev, in un delirio di onnipotenza, ha letto il telegramma inviato da Stalin ai direttori delle imprese… - sbonaccini : Sulla difesa della sanità pubblica il Partito Democratico deve fare una battaglia campale. Subito. - about_dom : @__Fabiana___ Perché vedo una difesa forzata nei confronti di Oriana (che io adoro) da parte vostra anche dove non… - EURACTIVItalia : La Commissione europea dovrebbe apprendere entro due o tre settimane come procedere con i piani per incrementare la… -