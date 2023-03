Un settore ospiti polverizzato in due ore: 2500 atalantini a Cremona (anche in motorino) (Di venerdì 24 marzo 2023) Invasione nerazzurra allo stadio Zini tra una settimana quando ci sarà Cremonese-Atalanta il sabato pomeriggio 103 km, un’ora di autostrada e quella febbre che trascina una città intera inseguendo un folle amore senza fine. Cremona è quella tipologia di trasferta più “vicina a casa” come può essere Milano o Monza, ma dall’altra parte il popolo dell’Atalanta non risparmia nessuno: ovunque andrà la Dea, il suo tifo ci sarà. Circa 2500 biglietti del settore ospiti dello stadio Zini sono stati letteralmente polverizzati in neanche tre ore da parte dei sostenitori bergamaschi: scaturendo ufficialmente il classico tutto esaurito, ma non solo. La Curva Nord Bergamo 1907 (cuore pulsante del tifo nerazzurro) è pronta a partire tutta insieme a bordo dei motorini: proprio in puro stile anni 90. L’attesa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Invasione nerazzurra allo stadio Zini tra una settimana quando ci sarà Cremonese-Atalanta il sabato pomeriggio 103 km, un’ora di autostrada e quella febbre che trascina una città intera inseguendo un folle amore senza fine.è quella tipologia di trasferta più “vicina a casa” come può essere Milano o Monza, ma dall’altra parte il popolo dell’Atalanta non risparmia nessuno: ovunque andrà la Dea, il suo tifo ci sarà. Circabiglietti deldello stadio Zini sono stati letteralmente polverizzati in netre ore da parte dei sostenitori bergamaschi: scaturendo ufficialmente il classico tutto esaurito, ma non solo. La Curva Nord Bergamo 1907 (cuore pulsante del tifo nerazzurro) è pronta a partire tutta insieme a bordo dei motorini: proprio in puro stile anni 90. L’attesa ...

