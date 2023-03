Un Passo Dal Cielo 7 cast completo: Giorgio Marchesi e Giusy Buscemi al posto di Daniele Liotti (Di venerdì 24 marzo 2023) Un Passo Dal Cielo 7 cast completo Manca pochissimo alla settima stagione di “Un Passo dal Cielo”. Quest’anno la storica fiction prodotta da Lux Vide subirà l’ennesimo rinnovamento, seguendo un po’ le orme di Don Matteo e Che Dio ci Aiuti. Per la terza volta, infatti, cambia il protagonista della serie tv ambientata sulle alpi venete. Tutto cominciò nel lontano 2011, quando Terence Hill ricopriva il ruolo di personaggio principale, l’ispettore superiore forestale Pietro Thiene. Poi, dalla quarta alla sesta stagione, l’eredità è passata a Daniele Liotti che ha raggiunto quasi una popolarità superiore del suo predecessore. Francesco Neri è entrato fin da subito nel cuore dei telespettatori, soprattutto per la sua love-story finita in tragedia ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 24 marzo 2023) UnDalManca pochissimo alla settima stagione di “Undal”. Quest’anno la storica fiction prodotta da Lux Vide subirà l’ennesimo rinnovamento, seguendo un po’ le orme di Don Matteo e Che Dio ci Aiuti. Per la terza volta, infatti, cambia il protagonista della serie tv ambientata sulle alpi venete. Tutto cominciò nel lontano 2011, quando Terence Hill ricopriva il ruolo di personaggio principale, l’ispettore superiore forestale Pietro Thiene. Poi, dalla quarta alla sesta stagione, l’eredità è passata ache ha raggiunto quasi una popolarità superiore del suo predecessore. Francesco Neri è entrato fin da subito nel cuore dei telespettatori, soprattutto per la sua love-story finita in tragedia ...

