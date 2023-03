"Un panino da 7 euro...". Il principe William a cena nel locale Lgbt (Di venerdì 24 marzo 2023) Sono diventate virali le immagini del principe di Galles in un locale Lgbt di Varsavia, mentre cenava con un panino da 7 euro Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 marzo 2023) Sono diventate virali le immagini deldi Galles in undi Varsavia, mentreva con unda 7

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Claudio256022 : RT @esercitocapezz: ?????????? TUTTI A #MONFALCONE , gita completa in Bus 10 euro + panino con farina di grillo. #scherzareègratis #capezzone #l… - esercitocapezz : ?????????? TUTTI A #MONFALCONE , gita completa in Bus 10 euro + panino con farina di grillo. #scherzareègratis… - ochiati78 : Pronti per l'assaggio? Con le box di Porcobrado puoi preparare a casa tua gustosi panini in pochi minuti. Panini vo… - Italia_Notizie : Il principe William cena a Varsavia nel bistrot LGBTQ+ con un panino da 7 euro - _manu_InTheEnd : @Pirlasaggezza1 Io non c'ho n'euro a limite mi fregano un pacchettino di biscotti e mezzo panino ?????? quel poco con… -