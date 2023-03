Un miliardario finlandese in corsa per comprare Manchester Utd (Di venerdì 24 marzo 2023) Nella corsa all'acquisto del Manchester United spunta anche un anziano e sconosciuto miliardario finlandese. Il suo nome è Thomas Zilliacus ed è un ex responsabile dell'ex colosso telefonico ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) Nellaall'acquisto delUnited spunta anche un anziano e sconosciuto. Il suo nome è Thomas Zilliacus ed è un ex responsabile dell'ex colosso telefonico ...

Nella corsa all'acquisto del Manchester United spunta anche un anziano e sconosciuto miliardario finlandese. Il suo nome è Thomas Zilliacus ed è un ex responsabile dell'ex colosso telefonico finlandese Nokia che ha lasciato negli anni '90 per creare Mobile FutureWorks (un fondo di investimento).