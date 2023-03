Un Altro Domani, anticipazioni (27-31 marzo 2023): Sergio e Julia sono ancora sposati (Di venerdì 24 marzo 2023) Un Altro Domani Un Altro Domani è la soap spagnola di Canale 5, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55. Le avventure di Julia e Carmen sono disponibili in streaming (in replica on demand e in diretta live) su Mediaset Infinity. Di seguito tutte le anticipazioni, aggiornate ogni settimana, a partire da lunedì 14 novembre. anticipazioni Un Altro Domani Settimana 27-31 marzo 2023 Julia è stupita dalla proposta di Sergio di tornare insieme e rifiuta, ma Sergio fa una scenata. A casa di Patricia è tutto pronto per la veglia, ma Linda, quando arriva, annuncia che Amanda, la madre di Alicia, non parteciperà in quanto è convinta che la ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 marzo 2023) UnUnè la soap spagnola di Canale 5, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55. Le avventure die Carmendisponibili in streaming (in replica on demand e in diretta live) su Mediaset Infinity. Di seguito tutte le, aggiornate ogni settimana, a partire da lunedì 14 novembre.UnSettimana 27-31è stupita dalla proposta didi tornare insieme e rifiuta, mafa una scenata. A casa di Patricia è tutto pronto per la veglia, ma Linda, quando arriva, annuncia che Amanda, la madre di Alicia, non parteciperà in quanto è convinta che la ...

