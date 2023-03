Ultimo, in radio il singolo Nuvole in testa (Di venerdì 24 marzo 2023) In radio il nuovo singolo di Ultimo Nuvole in testa, scritto e composto dall’artista stesso e contenuto nell’album Alba Da venerdì 24 marzo è disponibile in radio il nuovo singolo di Ultimo Nuvole in testa, scritto e composto dall’artista stesso e contenuto nell’album Alba, il secondo prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records, già certificato disco di platino e #1 in classifica FIMI/gfk per tre settimane consecutive. Nuvole in testa è un racconto nato durante un trasloco, una riflessione sorta tra gli scatoloni. Ultimo si fa portavoce della difficoltà che spesso riscontrano i più giovani nell’esprimere e far capire ciò che provano: “tu non sai ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 24 marzo 2023) Inil nuovodiin, scritto e composto dall’artista stesso e contenuto nell’album Alba Da venerdì 24 marzo è disponibile inil nuovodiin, scritto e composto dall’artista stesso e contenuto nell’album Alba, il secondo prodotto dalla sua etichettaRecords, già certificato disco di platino e #1 in classifica FIMI/gfk per tre settimane consecutive.inè un racconto nato durante un trasloco, una riflessione sorta tra gli scatoloni.si fa portavoce della difficoltà che spesso riscontrano i più giovani nell’esprimere e far capire ciò che provano: “tu non sai ...

