Ultime Notizie – “Uccisi non solo perché italiani ma perché antifascisti”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 24 marzo 2023) “La Presidente del Consiglio ha affermato che i 335 martiri delle Fosse Ardeatine sono stati’. È opportuno precisare che, certo, erano, ma furono scelti in base a una selezione che colpiva gli, i resistenti, gli oppositori politici, gli ebrei”. Lo sottolinea Anpi in una nota commentando le affermazioni di Giorgia Meloni sul massacro delle Fosse Ardeatine del 24 marzo 1944, oggetto di polemiche da parte dell’opposizione. La nota continua: “È doveroso aggiungere che la lista di una parte di coloro che, come ha affermato Giorgia Meloni, sono stati ‘barbaramente trucidati dalle truppe di occupazione naziste’, è stata compilata con la complicità del questore Pietro Caruso, del ministro dell’Interno della repubblica di ...