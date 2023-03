Ultime Notizie – tornano freddo | vento e pioggia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ultimo fine settimana di marzo all’insegna del cambiamento: alle ore 2 di domenica 26 marzo sposteremo le lancette avanti di 60 minuti per entrare nell’ora legale, quella che ci permetterà di avere luce, da subito, almeno fino alle ore 20. Ma cambierà anche il tempo, torneremo per qualche giorno nell’inverno. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti che da domenica le temperature scenderanno gradualmente e arriverà lacon il rinforzo del. Un fronte polare scandinavo ha già iniziato la lenta discesa verso sud, attivando un parziale peggioramento a ridosso delle Alpi; in seguito, i venti inizieranno ad essere tesi nel weekend per poi scatenarsi fino a burrasca forte tra lunedì e martedì. La perturbazione scandinava porterà un calo delle temperature anche di 10 gradi tra domani e lunedì, con le minime che martedì ...