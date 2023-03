Ultime Notizie Roma del 24-03-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Ester primo piano sono almeno sette civili che hanno perso la vita a causa dei Raid notturni che sono stati Condotti dalle forze armate russe nel nord-est nell’est dell’Ucraina durante la notte in particolare i servizi di emergenza o inquilini hanno riferito di Civili uccisi nella regione orientale di Donetsk l’ufficio del presidente ucraino zielinski e poi parlato di 2 civili uccisi e 7 feriti inseguita intensi momenti nella regione settentrionale di sumy andiamo in Francia nelle manifestazioni degenerative in scontri ieri in tutto il paese contro la riforma delle pensioni di 457 persone sono state fermate mentre si registrano anche 441 feriti nelle forze dell’ordine E frappoli che gendarmi L’ho dichiarato il Ministro dell’Interno la porta di ingresso del Municipio di bordo nel ...