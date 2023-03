Ultime Notizie Roma del 24-03-2023 ore 15:10 (Di venerdì 24 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Venerdì 24 Marzo Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano ha un’apertura in Ucraina le forze russe potrebbero spingersi fino a chi è che anche Leopoli sei mostra lo ritenesse necessario Allora minaccia arriva dall’ex presidente A me andrebbe in un’intervista i media russi sul continuano intanto gli attacchi di Mosca 5 persone e tre donne due uomini sono morti in un raid nella regione del Donetsk nell’est dell’Ucraina S Servizi fratelli di emergenza Il missile Russo ha colpito un edificio di un piano che si trova un cosiddetto centro di invincibilità Come vengono chiamati i centri d’accoglienza umanitari per i civili torniamo in Italia è arrivato al mausoleo delle Fosse Ardeatine il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha seguito dal ministro della difesa Guido Crosetto Maggio oggi alle vittime nel giorno del 79a ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 marzo 2023)dailynews radiogiornale Venerdì 24 Marzo Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano ha un’apertura in Ucraina le forze russe potrebbero spingersi fino a chi è che anche Leopoli sei mostra lo ritenesse necessario Allora minaccia arriva dall’ex presidente A me andrebbe in un’intervista i media russi sul continuano intanto gli attacchi di Mosca 5 persone e tre donne due uomini sono morti in un raid nella regione del Donetsk nell’est dell’Ucraina S Servizi fratelli di emergenza Il missile Russo ha colpito un edificio di un piano che si trova un cosiddetto centro di invincibilità Come vengono chiamati i centri d’accoglienza umanitari per i civili torniamo in Italia è arrivato al mausoleo delle Fosse Ardeatine il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha seguito dal ministro della difesa Guido Crosetto Maggio oggi alle vittime nel giorno del 79a ...

