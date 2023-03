Ultime Notizie Roma del 24-03-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 marzo 2023)dailynews radiogiornale Venerdì 24 Marzo Buongiorno da Francesco Vitale le forze armate statunitensi hanno effettuato un attacco aereo nella Siria orientale contro strutture utilizzate dai gruppi affiliati al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche dell’Iran i pasdaran il pentagono non ha rivelato L’ubicazione dell’obiettivo verrai da me la città di del Resort ci sono stati esplosioni di grandi dimensioni sono anche state segnalate vittime ma non è chiaro Quante siano si è trattato di un colloquio senza la danza delle delegazioni sui temi del Consiglio d’Europa in corso e colloquio tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni meno in campo e ridere europei sui migranti servono azioni rapide e concrete c’è un rischio di un’estate fuori controllo intanto al vertice dei 27 Si discute di competitività mercato unico dell’energia meloni si è detta soddisfatta per i passi ...