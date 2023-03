Ultime Notizie – rinviata visita di re Carlo III

(Di venerdì 24 marzo 2023)lain Francia di reIII, in programma dal 26 al 29 marzo. Lo rende noto l’Eliseo spiegando che la decisione è stata presa in seguito all’annuncio, da parte dei sindacati, di una nuova giornata di manifestazione nazionale il prossimo 28 marzo contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente francese Emmanuel Macron. La decisione di rinviare ladi re”è stata presa dai governi francese e britannico dopo un colloquio telefonico tra il presidente della Repubblica (Macron, ndr) e il re questa mattina”. Il rinvio è stato quindi concordato ”per poter accogliere sua Maestà reIII nelle condizioni che corrispondono alla nostra relazione di amicizia”, recita la nota dell’Eliseo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #VonderLeyen: presto una proposta #Ue per rafforzare pesantemente la produzione di muniz… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Medvedev: “Proiettili a uranio aprirebbero vaso Pandora'. LIVE - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - ardovig : RT @lauranaka: Inferno banche: e ora sui mercati esplode anche il caso della tedesca Deutsche Bank: tonfo titolo oltre -10%, e anche quest… - milansette : Mancini: 'Nella ripresa una grande Italia, Retegui da tre giorni con noi' -

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito L'Italia sta già affrontando ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito L'Italia sta già affrontando ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il ...Vendite sui titoli del settore bancario , dopo la forte volatilità registrata nellesedute. Paolo Mauri Brusa - gestore del team Multi Asset Italia di GAM (Italia) SGR - ritiene che la ...

La morte di Luca Bergia, fondatore dei Marlene Kuntz: i successi e la rivoluzione dopo il Covid Corriere della Sera

Un po' per le sue ottime prestazioni che lo hanno reso un imprescindibile per Max Allegri e un po' per le polemiche che hanno accompagnato le sue due ultime apparizioni in bianconero (Sampdoria e ...Prezzo e dettagli 23 MAR OnePlus Nord CE 3 Lite 5G verrà presentato il 4 aprile insieme alle Nord Buds 2 Destiny 2: L'Eclissi, poche sorprese per l'ultima espansione dell'action MMO - Recensione Dopo ...