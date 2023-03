Ultime Notizie – Naufragio Cutro | “Frontex si rifiuta di consegnare gli atti ai parenti”

(Di venerdì 24 marzo 2023) “sidiai familiari delle vittime glirichiesti deldi”. Lo denunciano i legali di diverse famiglie di migranti deceduti nel tragicodel 26 febbraio scorso. Il 15 marzo avevano presentato “un’articolata richiesta di accesso agliall’agenzia dell’Unione Europea delle frontiere per ottenere copia delle comunicazioni scritte e orali con le autorità, non solo italiane ma anche greche, i tracciati radar del velivolo 2-WKTK cioè il noto Eagle-1, il video integrale (di cui è stato ieri reso disponibile uno spezzone da il Corriere della Sera), le fotografie con termocamera e le tracce audio del CVR, la scatola nera dell’aeromobile, che registra le conversazioni fra i piloti in cabina”. “Ieri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #VonderLeyen: presto una proposta #Ue per rafforzare pesantemente la produzione di muniz… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Medvedev: “Proiettili a uranio aprirebbero vaso Pandora'. LIVE - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - idealista_it : Sblocco cessione del credito, le ultime notizie - Lele76Lele : RT @UAAR_it: L'inchiesta dell'Uaar 'Caro giubileo' ?? -

Ero infortunato, avevo saltato le6 partite, ma sono venuti tutti i compagni da me e mi ... Leggi i commenti News as roma: tutte le24 marzo 2023... quest'anno assegnato al tecnico del Napoli, Luciano Spalletti : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleCresce già l'attesa per la nuova serie della Rai intitolata Noi siamo leggenda e che vede nel cast alcuni attori di Mare Fuori ma anche volti noti di altre serie televisive di successo, come la ...

Ucraina ultime notizie. Von der Leyen: presto una proposta Ue per rafforzare pesantemente la ... Il Sole 24 ORE

Ma nelle ultime ore è successo un fatto bizzarro perché i fan di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, i Donnalisi, hanno voluto inviare un aereo contro i concorrenti ancora in gioco. Questo però ...AGI - Uno dei capitoli più sanguinosi dell'occupazione tedesca a Roma e sono passati 79 anni. L'eccidio delle Fosse Ardeatine si consumava il 24 marzo e a ricordare quel momento tragico il presidente ...