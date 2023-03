Ultime Notizie – Mutuo | cosa succede se la banca fallisce | diritti e tutele

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ilè un impegno finanziario importante che richiede molta attenzione nella sua gestione. Tuttavia, l’instabilità delle banche come Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank e Credit Suisse ha suscitato preoccupazioni sui mutui e sul loro futuro. In caso di fallimento di unaale ai risparmi? Fino al 2015, in caso di default di unainterveniva lad’Italia e il mutuatario diventava debitore dello Stato. Con l’entrata in vigore del decreto «salva banche», l’ipotesi di commissariamento e liquidazione dellada parte del tribunale è un’ipotesi estrema. In generale, se unaè in difficoltà, viene acquisita da un nuovo grupporio e i mutuatari ...