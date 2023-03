Ultime Notizie – G8 Genova | da Corte Appello Lione no a estradizione ex no global Vecchi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 24 marzo 2023) Anche dalladidiarriva un no all’di Vincenzo, l’ex noitaliano ricercato per i fatti del G8 didel 2001 e che era stato arrestato in Francia nell’agosto del 2019 dopo una latitanza di 8 anni. A riferirlo all’Adnkronos è il legale di, Maxime Tessier al termine dell’udienza di oggi. Lo scorso 29 novembre ladi Cassazione francese aveva deciso di annullare la decisione sull’in Italia die di rinviare il caso nuovamente dinnanzi a unadi, questa volta adopo Rennes e Angers. Ladidi ...