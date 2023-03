Ultime Notizie – “Fa vita separata da Donald Trump”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 24 marzo 2023) Mentre tutti aspettano di sapere sesarà incriminato ed arrestato per il caso Stormy Daniels, la moglie Melania fa di tutto per ignorare la vicenda del 130mila dollari pagati alla pornostar per comprare il suo silenzio sulla relazione extraconiugale con il tycoon. E’ quanto riporta “People” che cita fonti che spiegano che la ex first lady “continua ad essere arrabbiata e non vuole neanche sentire nominare la vicenda” della pornostar che afferma che ha avuto la relazione connel 2006, pochi mesi dopo la nascita di Baron, il figlio che l’ex presidente ha avuto con la terza moglie. L’ex first lady “vuole ignorare la cosa nella speranza che passi, ma non mostra nessuna solidarietà con“, aggiungono le fonti. “Lei sa bene chi sia suo marito e vuole mantenersi ottimista, circondata dalla sua ...