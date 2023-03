Ultime Notizie – “Con i giovani portare i dati a Terra” (Di venerdì 24 marzo 2023) Saranno i giovani oggi a “portare lo Spazio sulla Terra” a tradurre i dati spaziali in servizi e progetti utili ai terrestri. A rilevarlo è stato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, intervenuto oggi a Roma, nella sede della Stampa Estera, alla presentazione del governatore Luca Zaia del contest “Veneto Stars“, un progetto che va a caccia di giovani innovatori europei per cercare nuove idee e nuove applicazioni dei dati spaziali per settori importanti come l’agricoltura e il commercio. Saccoccia ha commentato che “queste sono le occasioni in cui possiamo mostrare cosa lo spazio possa fare nel concreto e in questo contest, in particolare, sono coinvolti i giovani. Ed è bello sapere che saranno loro a proporre le idee per mettere lo Spazio a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 marzo 2023) Saranno ioggi a “lo Spazio sulla” a tradurre ispaziali in servizi e progetti utili ai terrestri. A rilevarlo è stato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, intervenuto oggi a Roma, nella sede della Stampa Estera, alla presentazione del governatore Luca Zaia del contest “Veneto Stars“, un progetto che va a caccia diinnovatori europei per cercare nuove idee e nuove applicazioni deispaziali per settori importanti come l’agricoltura e il commercio. Saccoccia ha commentato che “queste sono le occasioni in cui possiamo mostrare cosa lo spazio possa fare nel concreto e in questo contest, in particolare, sono coinvolti i. Ed è bello sapere che saranno loro a proporre le idee per mettere lo Spazio a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #VonderLeyen: presto una proposta #Ue per rafforzare pesantemente la produzione di muniz… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Medvedev: “Proiettili a uranio aprirebbero vaso Pandora'. LIVE - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - ok152663736 : 'ultime notizie: ragazzo strangolato, non è riuscito a respirare. Trasportato in urgenza al pronto soccorso, è stat… - milansette : Milan, l'attacco si chiama Olivier Giroud: manca tutto il resto -