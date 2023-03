Ultime Notizie – Caro energia | le nuove misure | cosa cambia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 24 marzo 2023) Contro ilarriva il nuovo decreto bollette del governo che servirà a rinnovare il pacchetto diin scadenza il 31 marzo. E’ atteso al varo in Consiglio dei ministri martedì. Lo stanziamento dovrebbe essere intorno ai 5 miliardi. IVA. Il decreto legge dovrebbe prorogare fino al 30 giugno la riduzione al 5% dell’aliquota Iva sul gas metano (rispetto al 10 o al 22% in base alla tipologia del cliente) per usi civili e industriali. FAMIGLIE. Confermato, invece, dal primo aprile il bonus sociale per le famiglie. Nel dettaglio il bonus oggi viene percepito al 100% dalle famiglie con Isee inferiore a 9.530 euro e dai nuclei con almeno quattro figli e Isee entro i 20mila euro; l’aiuto viene invece erogato all’80% se il reddito è compreso tra 9.530 e 15mila euro. Platea complessiva: 4,5 milioni di famiglie. È ...