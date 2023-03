Ultime notizie Calcio Estero: parlano Cristiano Ronaldo e Jordi Alba. Giallo Dele Alli (Di venerdì 24 marzo 2023) Tutte le Ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Barcellona, Jordi Alba: «Messi? Non so se tornera, mi mi farebbe piacere» In una intervista rilasciata a Cuatro, il terzino del Barcellona, Jordi Alba ha parlato di Messi: del suo passaggio al PSG e del suo possibile ritorno. Besiktas: Giallo Dele Alli: «Gli abbiamo dato un permesso, ma non è tornato» Caso di sparizione nel Besiktas? Dele Alli non è tornato dal permesso che gli aveva concesso la squadra turca. Cristano Ronaldo: «Il campionato arabo tra qualche anno tra i primi del mondo» Le ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 Barcellona,: «Messi? Non so se tornera, mi mi farebbe piacere» In una intervista rilasciata a Cuatro, il terzino del Barcellona,ha parlato di Messi: del suo passaggio al PSG e del suo possibile ritorno. Besiktas:: «Gli abbiamo dato un permesso, ma non è tornato» Caso di sparizione nel Besiktas?non è tornato dal permesso che gli aveva concesso la squadra turca. Cristano: «Il campionato arabo tra qualche anno tra i primi del mondo» Le ...

