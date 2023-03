Ufo ed alieni, per tutti gli appassionati domenica torna il Convegno di Ufologia Città di Pomezia (Di venerdì 24 marzo 2023) Puntuale, per tutti gi appassionati del genere, domenica torna a Pomezia strepitoso il Convegno di Ufologia, giunto quest’anno alla sua XXIV edizione. L’appuntamento è presso il Simon Hotel, che ospiterà l’avvincente ‘full immersion’, che inizierà alle ore 10 del mattino, per concludersi alle 19. Dalle 13 alle 14 pausa pranzo con l’attesissimo must gastronomico del Convegno il ‘Panino Alieno’, ed assaggi gratuiti della pregiata Birra Oxiana, partner per tutto il 2023 del Convegno Tanti i relatori in programma, così come saranno numerose le tematiche in scaletta. Tra i personaggi di spicco che animeranno questa XXIV edizione del Convegno Ufologico Città di Pomezia, le presenze di due ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 marzo 2023) Puntuale, pergidel genere,strepitoso ildi, giunto quest’anno alla sua XXIV edizione. L’appuntamento è presso il Simon Hotel, che ospiterà l’avvincente ‘full immersion’, che inizierà alle ore 10 del mattino, per concludersi alle 19. Dalle 13 alle 14 pausa pranzo con l’attesissimo must gastronomico delil ‘Panino Alieno’, ed assaggi gratuiti della pregiata Birra Oxiana, partner per tutto il 2023 delTanti i relatori in programma, così come saranno numerose le tematiche in scaletta. Tra i personaggi di spicco che animeranno questa XXIV edizione delUfologicodi, le presenze di due ...

