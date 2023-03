Ufficiale | Nagelsmann lascia il Bayern | Tuchel nuovo tecnico

(Di venerdì 24 marzo 2023) «L’FCMonaco ha sollevato dall’incarico l’allenatore Julian. Questa decisione è stata presa dal CEO Oliver Kahn e dal membro del consiglio per lo sport Hasan Salihamidzic in consultazione con il presidente del club Herbert Hainer». Con questa breve nota il club bavarese ha annunciato la separazione dal. Contestualmente, la società Campione di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... non ancora, di esonerare il 35enne tecnico tedesco affidando la squadra a Tuchel. "Ho avuto tanti allenatori, tanti allenatori top, eppure posso dire cheè nella top 3 dei ...Non è ancoral'esonero di Julian, che il tecnico è già sulla lista di diversi club europei per il futuro. Senza dubbio interessato è il Tottenhham almeno stando a quanto riporta l'Evening ...Il tecnico tedesco del Bayern è vicino all'esonero LONDRA (INGHILTERRA) - La notizia dell'esonero di Julianda parte del Bayern Monaco non è ancorama l'impressione è che il 35enne tecnico tedesco non resterà a lungo disoccupato. Il Tottenham si sta già guardando attorno per la panchina ...

Nagelsmann non è più l'allenatore del Bayern Monaco, al suo posto ... Fanpage.it

Ora è ufficiale: Julian Nagelsmann non è più l'allenatore del Bayern Monaco, al suo posto Thomas Tuchel. Lo ha reso noto il club bavarese in una nota ufficiale. Tuchel ha firmato fino al 30 giugno ...Il Bayern Monaco ha annunciato l'arrivo di Thomas Tuchel: il comunicato Ora è ufficiale: Thomas Tuchel è il nuovo allenatore ... "L'FC Bayern Monaco ha rilasciato l'allenatore Julian Nagelsmann.