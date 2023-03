UFFICIALE Bayern Monaco: via Nagelsmann, ecco l’erede (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Bayern Monaco ha da poco comunicato ufficialmente la propria decisione di esonerare Julian Nagelsmann: scelto il sostituto del tedesco Un fulmine a ciel sereno. Nelle ultime ore è esplosa… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 24 marzo 2023) Ilha da poco comunicato ufficialmente la propria decisione di esonerare Julian: scelto il sostituto del tedesco Un fulmine a ciel sereno. Nelle ultime ore è esplosa… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

