UFFICIALE – Bayern Monaco, Nagelsmann non è più l’allenatore! Subito il sostituto (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Bayern Monaco ha ufficialmente esonerato Julian Nagelsmann dopo le ultime vicende. Il club tedesco avversario dell’Inter ai gironi di UEFA Champions League, ha Subito annunciato il suo sostituto. ESONERO – Il Bayern Monaco annuncia di essersi separato dall’allenatore Julian Nagelsmann con effetto immediato. Il giovane allenatore si è unito al club nell’estate del 2021. Le sue prestazioni nell’ultimo periodo non hanno convinto la società che ha dunque deciso di sollevarlo dall’incarico. Nagelsmann piace tanto anche al Tottenham, e potrebbe prendere il posto di Antonio Conte in Premier League. Al suo posto subentra l’ex tecnico di PSG e Chelsea, Thomas Tuchel. La squadra, dopo aver superato i gironi di UEFA Champions League (presente ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) Ilha ufficialmente esonerato Juliandopo le ultime vicende. Il club tedesco avversario dell’Inter ai gironi di UEFA Champions League, haannunciato il suo. ESONERO – Ilannuncia di essersi separato dall’allenatore Juliancon effetto immediato. Il giovane allenatore si è unito al club nell’estate del 2021. Le sue prestazioni nell’ultimo periodo non hanno convinto la società che ha dunque deciso di sollevarlo dall’incarico.piace tanto anche al Tottenham, e potrebbe prendere il posto di Antonio Conte in Premier League. Al suo posto subentra l’ex tecnico di PSG e Chelsea, Thomas Tuchel. La squadra, dopo aver superato i gironi di UEFA Champions League (presente ...

