Uefa Euro 2032, arriva anche la candidatura di Roma: lo ha deciso la Giunta capitolina (Di venerdì 24 marzo 2023) C’è fermento per la Uefa Euro 2032. Un appuntamento calcistico per ospitare il quale sono diverse le città italiane che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere la manifestazione sportiva e tra le altre è arrivata anche la candidatura della Capitale. È stata la Giunta capitolina ha approvato ufficialmente la candidatura di Roma ad ospitare i campionati di calcio Uefa Euro 2032 nell’ambito della proposta italiana coordinata dalla FIGC. La delibera contiene la sottoscrizione dei vari documenti necessari, tra cui l’Host City Agreement che definisce gli obiettivi e gli strumenti per supportare al meglio l’organizzazione dell’evento. I progetti del Sindaco per rendere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 marzo 2023) C’è fermento per la. Un appuntamento calcistico per ospitare il quale sono diverse le città italiane che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere la manifestazione sportiva e tra le altre ètaladella Capitale. È stata laha approvato ufficialmente ladiad ospitare i campionati di calcionell’ambito della proposta italiana coordinata dalla FIGC. La delibera contiene la sottoscrizione dei vari documenti necessari, tra cui l’Host City Agreement che definisce gli obiettivi e gli strumenti per supportare al meglio l’organizzazione dell’evento. I progetti del Sindaco per rendere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Il passaggio ai quarti di finale vale, per l'Inter, 10,6 milioni di euro di premi Uefa. Il totale, per questa edizi… - askanews_ita : Roma è ufficialmente candidata ad ospitare i campionati di #calcio #Uefa #Euro2032 - CorriereCitta : Uefa Euro 2032, arriva anche la candidatura di Roma: lo ha deciso la Giunta capitolina - AleCampana01 : EURO 2032: ROMA È UFFICIALMENTE CANDIDATA La Giunta capitolina ha approvato ufficialmente la candidatura di Roma a… - bianconeri331 : ?? 24.03.2023 18:00 CET ???? UEFA EURO Qualification ?? Bulgaria vs Montenegro ?? 1.72 ?? @betexperts_com team -

L'AQUILA PER L'UCRAINA: CENA BENEFICENZA PER OSPEDALE DI TROSTYANETS, IN COLLEGAMENTO SEVCENKO ... poi del Milan, con cui ha vinto uno scudetto, una supercoppa europea una coppa Uefa e una Coppa Italia, e infine del Chelsea. I fondi raccolti con la cena, dal costo di 50 euro bevande incluse, ... Gigi D'Alessio e Clementino cantano l'inno ma non tutti la prendono bene ... con la sconfitta di 2 a 1 contro l'Inghilterra nella partita valida per le qualificazioni a Euro 2024. Ma a pensarci bene, il risultato non è stata la cosa peggiore. Da qualche tempo la UEFA sta ... Le tragicomiche performance degli inni nazionali in Italia ... con la sconfitta di 2 a 1 contro l'Inghilterra nella partita valida per le qualificazioni a Euro 2024. Ma a pensarci bene, il risultato non è stata la cosa peggiore. Da qualche tempo la UEFA sta ... ... poi del Milan, con cui ha vinto uno scudetto, una supercoppa europea una coppae una Coppa Italia, e infine del Chelsea. I fondi raccolti con la cena, dal costo di 50bevande incluse, ...... con la sconfitta di 2 a 1 contro l'Inghilterra nella partita valida per le qualificazioni a2024. Ma a pensarci bene, il risultato non è stata la cosa peggiore. Da qualche tempo lasta ...... con la sconfitta di 2 a 1 contro l'Inghilterra nella partita valida per le qualificazioni a2024. Ma a pensarci bene, il risultato non è stata la cosa peggiore. Da qualche tempo lasta ... Qualificazioni UEFA EURO 2024: anteprima venerdì/sabato | Qualificazioni Europee UEFA.com Euro 2032, Roma è ufficialmente candidata ai campionati di calcio Roma, 24 mar. (askanews) – La Giunta capitolina ha approvato ufficialmente la candidatura di Roma ad ospitare i campionati di calcio Uefa Euro 2032 nell’ambito della proposta italiana coordinata dalla ... Link service e disclaimer © 1998-2023 UEFA. All rights reserved. La parola UEFA, il logo UEFA e tutti i marchi che si riferiscono a competizioni UEFA, sono marchi registrati e/o copyright ... Roma, 24 mar. (askanews) – La Giunta capitolina ha approvato ufficialmente la candidatura di Roma ad ospitare i campionati di calcio Uefa Euro 2032 nell’ambito della proposta italiana coordinata dalla ...© 1998-2023 UEFA. All rights reserved. La parola UEFA, il logo UEFA e tutti i marchi che si riferiscono a competizioni UEFA, sono marchi registrati e/o copyright ...