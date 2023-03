Ue | incontro positivo tra le Commissioni Politiche dell’Unione europea del Parlamento italiano e delle Cortes spagnole

(Di venerdì 24 marzo 2023) ROMA – Ledell’Ue di Camera e Senato, riunite in seduta comune co-presieduta dall’On. Alessandro Giglio Vigna (Lega) e dal Sen. Giulio Terzi (FdI), hanno incontrato ieri una delegazione dell’omologa Commissione, guidata dall’On. Susana Sumelzo Jordán (socialista), in vista del prossimo semestre di Presidenza dell’Ue che Madrid eserciterà da luglio prossimo. Al centro del colloquio, molto cordiale e partecipato, le grandi questioni di comune interesse che legano i due grandi Paesi mediterranei: dai nodi dell’immigrazione al futuro della duplice transizione ecologica e produttiva. I parlamentari hanno riaffermato i forti legami che corrono tra Spagna ed Italia e l’esigenza di assumere posture condivise di fronte ai grandi dossier che l’Unione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Attilio #Fontana: 'Oggi #Cardinale mi ha illustrato il progetto per il nuovo stadio del #Milan che vorrebbe realizz… - milansette : Fontana: 'Incontro con Cardinale positivo, in un paio di settimane?' - paoloigna1 : RT @agorarai: 'È positivo il fatto dell'incontro Macron-Meloni diversi i temi sul tavolo: l'immigrazione, patto di stabilità' Denis Nesci… - ildiavolo_d : RT @AntoVitiello: Attilio #Fontana: 'Oggi #Cardinale mi ha illustrato il progetto per il nuovo stadio del #Milan che vorrebbe realizzare ne… - agorarai : 'È positivo il fatto dell'incontro Macron-Meloni diversi i temi sul tavolo: l'immigrazione, patto di stabilità' De… -

Questa collaborazione è la storia di un bellissimo. Emeric Tchatchoua, fondatore di 3. ... come l'uso del design per avere un impattosul mondo che ci circonda, oltre al desiderio di ...All', organizzato dalla società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS , hanno ... Focus sui risultati economici positivi raggiunti lo scorso anno, chiuso con risultato nettoche ...All', organizzato dalla società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, hanno ... Focus sui risultati economici positivi raggiunti lo scorso anno, chiuso con risultato nettoche ha ...

Benini: “Cucina centralizzata di Asp, incontro positivo” Comune di Siena

L’Ecopsicologia è una disciplina giovane, nata nel 1989 a Berkley, in California, dall’incontro tra Ecologia e Psicologia ... e noi stiamo lavorando in questo senso anche per le sue positive ricadute ...Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha incontrato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana: i temi affrontati. Era atteso a Milano Cardinale e così è stato, ha incontrato prima il ...