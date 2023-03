Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @UnioneCivicaVi Ehm... scusi ma che diamine dice? A parte che la Meloni fa merenda con chi vuole e che c'entra con… - borghi_claudio : Meloni in Senato - Fabri615 : @borghi_claudio L'amico della Meloni avanti anche senza consenso popolare ???????? - GiancarloP_ : @OrtigiaP @a_meluzzi @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @borghi_claudio @Donzelli @madforfree @galeazzobignami… - censore9 : @borghi_claudio Riassumendo:quando il Fango Putiniano (ex Fango Quotidiano) pubblica(va) foto della Meloni con anel… -

Nell'attesa, ora, chelo smentisca (di nuovo) L'insostenibile inconsistenza dell'essere ... Claudio, nostalgico impenitente della lira, uno che il lutto della guerra del Carroccio contro l'......dai discorsi parlamentari dei salviniani che come ha sconsolatamente osservato Claudio"... Giorgiaed Elly Schlein, che a stare ai risultati elettorali nel primo caso e ai sondaggi nel ...Il governo a guida, ha però assicurato il ministro, "crede moltissimo nel settore" e le "... Sempre in Legge di Bilancio vi è poi "il fondo per i piccoli Comuni e i piccoli, che sono un'...

Ue: Borghi (Pd), 'Meloni andata per suonare torna suonata' Gazzetta di Reggio

Un ragionamento non diverso da quello del dem Enrico Borghi: «Trovo clamoroso che Meloni in Aula chieda di aumentare le spese militari al 2% del Pil e il suo alleato dica l’opposto, indebolendo la ...Guerra, Mes e nomine negli enti pubblici: sui temi caldi si ricompatta l’asse tra Conte e Salvini, contrari al Meccanismo europeo di stabilità e agli aiuti militari ...