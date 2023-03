Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Udicon, Martina Donini è il nuovo Presidente nazionale - TV7Benevento : Udicon, Martina Donini è il nuovo Presidente nazionale - - fisco24_info : Udicon, Martina Donini è il nuovo Presidente nazionale: (Adnkronos) - L’Assemblea Nazionale di Udicon (Unione per l… -

L'Assemblea Nazionale di Udicon (Unione per la Difesa dei consumatori) ha eletto oggi all'unanimità il nuovo Presidente, Martina Donini. "Udicon è una delle Associazioni dei consumatori più rappresentative d'Italia, è per me quindi un onore ricoprire questo ruolo. Ringrazio tutti i delegati per questo importante segnale

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - L’Assemblea Nazionale di Udicon (Unione per la Difesa dei consumatori) ha eletto oggi all’unanimità il nuovo Presidente, Martina Donini. “Udicon è una delle Associazioni ...