"Ucraini usati come vite a perdere": la fucilata di Toni Capuozzo (Di venerdì 24 marzo 2023) I proiettili contenenti uranio impoverito rischiano di provocare una escalation del conflitto ucraino. Il Regno Unito ha fatto sapere di avere in programma l'invio di tali proiettili a Kiev come munizioni per i carri armati Challenger 2. "Sono molto efficaci per sconfiggere i moderni carri armati e veicoli corazzati", ha spiegato la baronessa Annabel Goldie, viceministro della Difesa britannico. A criticare aspramente la scelta è Toni Capuozzo: "Il candore con cui la Gran Bretagna comunica la fornitura di proiettili all'uranio impoverito lascia intendere l'uso degli Ucraini come vite a perdere. L'uranio impoverito - ha sottolineato in un tweet il giornalista e inviato di guerra - è letale per i nemici ma anche tra gli amici. Molti militari italiani sono ...

