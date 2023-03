Ucraina, von der Leyen: “Oltre 16mila bambini deportati, è un crimine di guerra che giustifica i mandati d’arresto dell’Aja” (Di venerdì 24 marzo 2023) “Ecco un argomento che è particolarmente importante per me: è il caso dei bambini ucraini rapiti. Sappiamo oggi di 16.200 bambini che sono stati deportati, solo 300 sono tornati finora. È un crimine di guerra e giustifica pienamente i mandati di arresto emessi dalla CPI”, così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa al termine della prima giornata di Consiglio europeo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) “Ecco un argomento che è particolarmente importante per me: è il caso deiucraini rapiti. Sappiamo oggi di 16.200che sono stati, solo 300 sono tornati finora. È undipienamente idi arresto emessi dalla CPI”, così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der, nel corso della conferenza stampa al termine della prima giornata di Consiglio europeo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

