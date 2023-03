Ucraina ultime notizie Von der Leyen | presto una proposta Ue per rafforzare pesantemente la produzione di munizioni

(Di venerdì 24 marzo 2023) Le forze armate ucraine sono pronte a lanciare un imminente contrattacco su Bakhmut approfinttando del fatto che le truppe russe vicino alla città “sono stremate”. La Russia intanto, per bocca dell’ambasciatore a Washington Antonov rilancia le minacce: «I Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l’umanità sull’orlo di un Armageddon nucleare». Giallo sul ritiro della Wagner inannunciato da Bloomberg. Prigozhin smentisce

“Sono loro che lo fanno, e non viceversa”. Medici Senza Frontiere (Msf) denuncia “la distruzione massiccia e diffusa delle strutture sanitarie in Ucraina e la grave difficoltà di accesso ...Gli ultimi spariti dalle farmacie sono gli anti epilettici salvavita ... A rallentare produzioni e consegne, il conflitto in Ucraina che ha fatto schizzare alle stelle i costi di produzione. Sono ...