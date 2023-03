*Ucraina: Tajani, 'non solo gli aspetti militari, ma anche attenzione verso le popolazioni'* (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Non solo gli aspetti militari ma anche la parte umanitaria, a partire dai 200mila ucraini accolti. Inviamo materiale alla popolazione civile, in Ucraina l'inverno è diverso dal nostro, ai bambini e alle famiglie in difficoltà. Questa missione umanitaria è un segnale di grande attenzione verso le popolazioni in questo momento difficile. L'Italia è vicina a chi soffre. Siamo per la pace giusta, ma intanto facciamo ciò che è in nostro potere per la popolazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo alla presentazione, presso la Farnesina, della Missione umanitaria di Pace in Ucraina, nata su iniziativa dei Francescani, della Comunità sant'Egidio, della FIGC e della Cooperativa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Nonglimala parte umanitaria, a partire dai 200mila ucraini accolti. Inviamo materiale alla popolazione civile, in Ucraina l'inverno è didal nostro, ai bambini e alle famiglie in difficoltà. Questa missione umanitaria è un segnale di grandelein questo momento difficile. L'Italia è vicina a chi soffre. Siamo per la pace giusta, ma intanto facciamo ciò che è in nostro potere per la popolazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, intervenendo alla presentazione, presso la Farnesina, della Missione umanitaria di Pace in Ucraina, nata su iniziativa dei Francescani, della Comunità sant'Egidio, della FIGC e della Cooperativa ...

