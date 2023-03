Ucraina: Russia, 'con trasferimento MiG-29, Slovacchia ha violato contratto' (Di venerdì 24 marzo 2023) Mosca, 24 mar. (Adnkronos/Dpa) - La Russia ha accusato la Slovacchia di violazione di un contratto firmato nel 1997 per aver consegnato all'Ucraina aerei da combattimento MiG-29 dell'era sovietica. In base all'accordo, Bratislava non può trasferire i jet a un altro stato senza il consenso della Russia, ha affermato il Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare di Mosca. Le autorità russe hanno parlato di "atto ostile" e di violazione degli obblighi internazionali della Slovacchia secondo il contratto, che è stato anche pubblicato sul sito web del ministero degli Esteri russo. Ieri la Slovacchia ha deciso di consegnare quattro aerei all'Ucraina, con altri nove che seguiranno "nel corso delle prossime settimane", ha detto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Mosca, 24 mar. (Adnkronos/Dpa) - Laha accusato ladi violazione di unfirmato nel 1997 per aver consegnato all'aerei da combattimento MiG-29 dell'era sovietica. In base all'accordo, Bratislava non può trasferire i jet a un altro stato senza il consenso della, ha affermato il Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare di Mosca. Le autorità russe hanno parlato di "atto ostile" e di violazione degli obblighi internazionali dellasecondo il, che è stato anche pubblicato sul sito web del ministero degli Esteri russo. Ieri laha deciso di consegnare quattro aerei all', con altri nove che seguiranno "nel corso delle prossime settimane", ha detto ...

