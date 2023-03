Ucraina | Polonia rimprovera la Germania di non essere stata ' generosa'

(Di venerdì 24 marzo 2023) Varsavia, 24 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il primo ministro della, Mateusz Morawiecki, ha criticato le autorità tedesche per nonstate "generose come avrebbero dovuto" con l', anche se ha chiarito che non si tratta di un attacco a Berlino, ma di una radiografia di qualcosa "ovvio". Per il capo del governo polacco, la risposta dellanon èall'altezza di quello che è "di gran lunga il Paese più ricco e più grande" dell'Unione europea. "Dovrebbero inviare più armi, inviare più munizioni e dare più soldi all'", ha detto. Durante un'intervista al quotidiano 'Politico' a margine dell'ultimo vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione Europea a Bruxelles, Morawiecki ha incoraggiato la più grande economia del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La Polonia consegnerà quattro caccia MiG-29 all'Ucraina nei prossimi giorni. Lo ha dichiarato il presidente polacco… - MarcoFattorini : Dopo la Polonia, anche il governo slovacco ha deciso di inviare 13 caccia Mig-29 all’Ucraina. Lo annuncia il premie… - Agenzia_Ansa : Il premier giapponese Kishida a sorpresa a Kiev da Zelensky. Viaggio con un jet militare e poi con un treno dalla… - ProgettoLepanto : RT @Italoapolide: @ProgettoLepanto @elisamariastel1 Ma sarebbe ora di rigettarli nel medioevo. come successe con Napoleone, La Confederazio… - ProgettoLepanto : RT @Italoapolide: @ProgettoLepanto @elisamariastel1 Si dice che la Russia abbia armi potenti a distruggere non solo l´ucraina, e qui io mi… -

Recentemente un diplomatico europeo ha espresso la speranza che, dopo gli annunci die ... il capo della politica del Pentagono Colin Kahl ha respinto i suggerimenti secondo cui l'...Siete più vicini alla"Assolutamente, condividiamo posizioni strategiche e il ... E a questo proposito vorrei ringraziare l'Italia per quello che sta facendo, per gli aiuti all'e per la ...... il quale rintuzza le osservazioni: 'Io credo che la Meloni abbia sempre avuto ottimi rapporti col premier polacco, non si vede perché specie ora che lacon la guerra inassumerà un ...

La Polonia vuole molte più armi e molti più soldati Il Post

Varsavia, 24 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha criticato le autorità tedesche per non essere state “generose come avrebbero dovuto essere” con ...Visto quello che è successo all’Ucraina, parti forse non indifferenti delle opinioni ... verrebbero in poco tempo minacciati direttamente: i tre Stati baltici, la Polonia, la Slovacchia, la Repubblica ...