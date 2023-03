Ucraina | Podolyak | la premier Meloni “brillante” in difesa aiuti a Kiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tosevita : @roberto77009541 @Paolo_one @Podolyak_M Credo fosse un plurale maiestatis il suo perché non vedo tutta questa vogli… - Nino94594940 : @n_blond @Podolyak_M Ovviamente io continuerò a parlare e non mi vergogno di quello che ho scritto.Detto ciò tu per… - GIANELL035341 : @GIANELL09496178 @polizia04194441 @poliziadistato @_Carabinieri_ @GDF @MauroMazzaRai @Pontifex_it @Quirinale… - GIANELL035341 : @GIANELL09496178 @polizia04194441 @poliziadistato @_Carabinieri_ @GDF @MauroMazzaRai @Pontifex_it @Quirinale… - ultimenotizie : Il consigliere della presidenza ucraina #Podolyak si è complimentata con la #Meloni. “Ha brillantemente spiegato ag… -

...58 Austin: "Se la Cina arma Mosca si rischia conflitto globale" 09:42: "Meloni brillante nello spiegare i rischi che causano chi frena sugli aiuti all'" 07:42 Kiev, "difficoltà" per ...... ma soprattutto anche da Mykhailo. 'Meloni ha spiegato brillantemente agli europei che continuano a umiliare l'Europa chiedendo di non aiutare l'quali rischi questo comporterebbe', ......che continuano a umiliare l'Europa chiedendo 'di non aiutare l''', ha da parte sua scritto, in italiano, su Twitter il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo,...

Kiev: 7 civili uccisi nei raid russi nel nord e nell'est. Kherson colpita 74 volte - Medvedev: mosca non vuole un confronto diretto con la nato 'ma vuole risolverla con i negoziati' - Medvedev: mosca non vuole un confronto diretto con la nato 'ma vuole risolverla co RaiNews

«Il presidente del Consiglio Meloni ha brillantemente spiegato agli europei che continuano a umiliare l’Europa chiedendo “di non aiutare l’Ucraina” che tale posizione è inaccettabile«, ha commentato ...su Twitter il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, all'indomani del Consiglio europeo. "Ogni richiesta del genere significa: noi, Europa, consentiamo l'invasione ...