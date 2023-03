(Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Vorrei che in questadi pace ci fosse il. Vogliamo ascoltare il battitoa pace e non il fragoree armi". Lo ha detto il francescano, intervenendo alla presentazione, presso la Farnesina,umanitaria di Pace in, nata su iniziativa dei Francescani,a Comunità sant'Egidio,a FIGC ea Cooperativa Auxilium. "Oggi abbiamo messo insieme dei soggetti - ha aggiunto - con l'unico obiettivo per essere accanto alla popolazione civile. È la mia terzain. Quando sono andato, il volto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Ucraina: Padre Fortunato, 'nostra missione porta il cuore dell'Italia' - - AndreKruijff : Masja Moskaleva, una ragazza di 12 anni di Yefremov Russia è stata messa in un campo educativo perché mette in disc… - uaworldit : Bambino ucraino porta fiori sulla tomba del padre soldato. Riposa in pace Volodymyr Suchan. L'Ucraina non dimentic… - Luxgraph : Kean, il padre: «Vivo per strada, sono un senzatetto. Di Moise non so nulla, non si preoccupa per me» #corriere… - ANNACippiu : @Russia_Italia E nn è da ora ...questo scempio dura da tanto li in Ucraina... questo è uno dei tanti motivi ,per cu… -

... non si affronta così un fenomeno complesso come l'immigrazione', intervista aCamillo ... Non sono sorpreso: credo che questo dipenda dalla guerra ine dallo scandalo delle morti in mare. ...Subito dopo la cena c'è la testimonianza diVolodymyr Misterman , sacerdote della comunità. L'iniziativa a Sciare non è un caso: qui infatti già da alcuni anni si trovava la comunità ...Domenico Pompili , insieme aLuciano de Michieli, Rettore della Basilica di Santa Rita e don ... in particolare, per la fine del conflitto in

Ucraina: Padre Fortunato, 'nostra missione porta il cuore dell'Italia' Gazzetta di Reggio

Lo ha detto il francescano Padre Fortunato, intervenendo alla presentazione, presso la Farnesina, della Missione umanitaria di Pace in Ucraina, nata su iniziativa dei Francescani, della Comunità ...Mio padre vive all'estero, fa il pilota istruttore ... La gioia più grande che ho trovato in Ucraina è stata quella dei bambini che quando ci vedevano in divisa correvano a salutarci. Una volta un ...