Ucraina, l'Onu: 'Dall'inizio della guerra, 621 sparizioni forzate e detenzioni illegali da Mosca' (Di venerdì 24 marzo 2023) Secondo l'Onu, grazie al monitoraggio sui diritti umani, Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina ci sono stati 621 casi di sparizione forzata e detenzione illegale di civili da parte delle forze ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 marzo 2023) Secondo l'Onu, grazie al monitoraggio sui diritti umani,dell'invasione russa inci sono stati 621 casi di sparizione forzata e detenzione illegale di civili da parte delle forze ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : +++ #Ucraina Ecco il primo report della Commissione d'inchiesta Onu+++ #Russia ha commesso crimini di guerra. La t… - Avvenire_Nei : Ucraina. L’Onu «certifica» gli orrori: i russi hanno commesso crimini di guerra - nelloscavo : @Avvenire_Nei Ho deliberatamente omesso i dettagli riguardo all'esecuzione delle torture. Sarebbe risultato inutilm… - ErmannoKilgore : RT @valy_s: L’ #ONU accusa sia la #Russia che l’#Ucraina di CRIMINI DI GUERRA per le esecuzioni sommarie di decine di prigionieri. In parti… - MarcoFattorini : Non solo bambini. La missione di monitoraggio dei diritti umani dell'Onu in Ucraina ha documentato 621 casi di spar… -