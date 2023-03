Ucraina | Lavrov | ' nessun paese è protetto da incursioni ostili di Usa e suoi alleati'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scavuzzo47 : RT @lucianocapone: La Russia non ha rubato i bambini ucraini: li ha semplicemente salvati dall'Ucraina che si è bombardata invadendo se ste… - mcacciaglia64 : RT @lucianocapone: La Russia non ha rubato i bambini ucraini: li ha semplicemente salvati dall'Ucraina che si è bombardata invadendo se ste… - Moixus1970 : RT @claudiocerasa: Quando si parla di Ucraina, alcuni discorsi della Lega sembrano scritti da Lavrov. E dopo un anno, tocca ripeterlo ancor… - EzioMorassutti : RT @claudiocerasa: Quando si parla di Ucraina, alcuni discorsi della Lega sembrano scritti da Lavrov. E dopo un anno, tocca ripeterlo ancor… - filippo_largana : RT @claudiocerasa: Quando si parla di Ucraina, alcuni discorsi della Lega sembrano scritti da Lavrov. E dopo un anno, tocca ripeterlo ancor… -

... che chiedeva il ritiro delle Forze armate della Russia dall', gli astenuti sono stati 32, e ... A questo proposito giova ricordare i viaggi del ministro degli esteri russo,, sia nel luglio ...... Sergej, in un'intervista per la rivista 'Razvedchik', ripresa dall'ufficio stampa del ministero degli Esteri russo. 'È ovvio che la situazione ine nei suoi dintorni è solo una delle ...Ma se nemmeno loro sono disposti a credere davvero che sia l'ad avere scatenato la guerra contro la Russia (come ha detto Sergej), o che i bambini ucraini siano stati deportati in ...

Guerra in Ucraina, Lavrov: "I proiettili all'uranio impoverito causeranno un'escalation" Sky Tg24

