Ucraina | la diretta – Raid missilistico russo nel Donetsk | cinque morti Pechino | “Gli Usa ostacolano i colloqui di pace | che intenzioni hanno?”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Medvedev: “Con l’uranio impoverito si apre il vaso di Pandora”. Kiev: “A Kherson 74 attacchi in 24 ore”. Il consigliere presidenziale Podolyak: “Meloni ha spiegato brillantemente all’Ue i rischi di non aiutare l’. La telefonata tra Xi e Zelensky? È complicato” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Zelensky chiede ai 27 un summit sul piano di pace: "Con i ritardi il conflitto continua". Ok Ue alle ..."L'dovrebbe soppesare le conseguenze dell'uso di proiettili all'uranio impoverito' forniti dall'Occidente ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo in un'intervista ai media ...In stallo il colloquio telefonico tra Zelensky e Xi. Non si placano le reazioni di Mosca per l'invio di proiettili perforanti anti - carro all'uranio ...

Quando la Russia ha invaso l'Ucraina un anno fa, la diplomazia brasiliana pre-Lula ... devono lanciare un'azione diplomatica coordinata diretta ai 123 Stati parte della Corte per rendere Putin un ...Prove tecniche di «disgelo», con i due leader che hanno discusso di migranti, Ucraina, patto di stabilità ed economia. Ieri Meloni è intervenuta nel dibattito lanciando l’allarme Tunisia: un paese ...