Ucraina, Consiglio europeo “Consegnare con urgenza munizioni a Kiev” (Di venerdì 24 marzo 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ucraina soprattutto, ma anche mercato unico ed economia, energia. Sono i principali temi su cui il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles, ha adottato delle conclusioni al termine della prima giornata di incontri. Il Consiglio europeo ha ribadito “la sua ferma condanna” della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che costituisce “una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite”, e ricorda “il risoluto sostegno dell’Unione europea all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale nonchè al suo diritto naturale di autotutela contro l’aggressione russà. Nelle conclusioni, si legge che “la Russia deve porre fine ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 marzo 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) –soprattutto, ma anche mercato unico ed economia, energia. Sono i principali temi su cui il, riunito a Bruxelles, ha adottato delle conclusioni al termine della prima giornata di incontri. Ilha ribadito “la sua ferma condanna” della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’, che costituisce “una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite”, e ricorda “il risoluto sostegno dell’Unione europea all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale nonchè al suo diritto naturale di autotutela contro l’aggressione russà. Nelle conclusioni, si legge che “la Russia deve porre fine ...

