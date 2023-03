Ucraina | Centinaio a La7 | “Da sempre la Lega chiede la pace | questa parola è diventata fuori moda” E discute con Paita Iv

(Di venerdì 24 marzo 2023) “Romeo in Senato ha detto semplicemente quello che dice dala, e cioè che bisogna continuaredi più a parlare di. La’ molto spesso, anche nei dibattiti televisivi, è un po’. E noi continuiamo a dire questo: cerchiamo lail più velocemente possibile.è anche la posizione degli italiani. Sfido chiunque a trovarmi un cittadino italiano che mi venga a dire: ‘Vogliamo andare avanti con la guerra’. Ma è bruttore la? Non so, laanche il Papa“. Così, a Omnibus (La7), il senatore dellaGian Marcorisponde a Gaia Tortora, che gli riferisce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : In questi tre anni, tra #Covid, #Ucraina, tensioni #USA e #Cina, ho scoperto che un centinaio di conoscenti, person… - fattoquotidiano : Ucraina, Centinaio a La7: “Da sempre la Lega chiede la pace, questa parola è diventata fuori moda”. E discute con P… - Lega_Senato : Gian Marco Centinaio: 'La #Lega vuole parlare di pace in Ucraina, non di nomine. Le scaramucce nazionali non posson… - LegaSalvini : Gian Marco Centinaio: 'La #Lega vuole parlare di pace in Ucraina, non di nomine. Le scaramucce nazionali non posson… - Noiconsalvini : Gian Marco Centinaio: 'La #Lega vuole parlare di pace in Ucraina, non di nomine. Le scaramucce nazionali non posson… -

... è pronta la quinta carovana di pace #StopTheWarNow in. Odessa, Mykolaiv e Kherson sono le tappe previste. Partenza il 30 marzo e rientro il 3 aprile per ildi volontari che ...Correda la mostra una selezione di undi modellini originali e assai rari della mitica ...e il ricavato verrà devoluto all'UNICEF per arginare l'emergenza causata dalla guerra inche ...... a cui hanno già aderito undi scuole con migliaia di studenti e studentesse, bambine e ... in una realtà in cui le guerre, a partire da quella in, si fanno ogni giorno più atroci e ...

Ucraina, Centinaio a La7: “Da sempre la Lega chiede la pace, questa parola è diventata fuori… Il Fatto Quotidiano

Novanta minuti è il tempo che occorre per una partita di calcio ma i missili non conoscono tempistiche, quindi la nuova regola della Premier League ucraina è quella di giocare lontano dai punti caldi ...Attualmente vi sono diverse centinaia di militari ucraini che stanno seguendo un training in paesi NATO per imparare a guidare i nuovi corazzati. Trapela una certa necessità di fare in fretta: sul ...