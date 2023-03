Ucraina, almeno 7 civili uccisi in raid Russia (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono almeno sette i civili che hanno perso la vita a causa dei raid notturni che sono stati condotti dalle forze armate russe nel nord e nell’est dell’Ucraina durante la notte. In particolare, i servizi di emergenza ucraini hanno riferito di cinque civili uccisi a Kostiantynivka, nella regione orientale di Donetsk. L’ufficio dell presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha poi parlato di due civili uccisi e sette feriti in seguito a intensi bombardamenti su Bilopillia nella regione settentrionale di Sumy. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Sonosette iche hanno perso la vita a causa deinotturni che sono stati condotti dalle forze armate russe nel nord e nell’est dell’durante la notte. In particolare, i servizi di emergenza ucraini hanno riferito di cinquea Kostiantynivka, nella regione orientale di Donetsk. L’ufficio dell presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha poi parlato di duee sette feriti in seguito a intensi bombardamenti su Bilopillia nella regione settentrionale di Sumy. L'articolo proviene da Italia Sera.

