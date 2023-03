"Uccisi perché italiani", "Erano antifascisti". Poi la Meloni gela l'Anpi così (Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidente Meloni ricorda l'eccidio delle Fosse Ardeatine: "335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani". Ma la sinistra ha da ridire: "Erano partigiani". La replica: "Gli antifascisti non sono italiani?" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidentericorda l'eccidio delle Fosse Ardeatine: "335innocenti massacrati solo". Ma la sinistra ha da ridire: "partigiani". La replica: "Glinon sono?"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Fosse Ardeatine, Meloni: '335 innocenti massacrati solo perché italiani'. È polemica. Le opposizioni: 'Uccisi perch… - marattin : 45 anni fa 5 servitori dello Stato (Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zi… - Devabole : RT @bravimabasta: Meloni dice che i martiri delle Fosse Ardeatine furono uccisi “solo perché italiani”. No: perché erano antifascisti. Non… - Enzo91264807 : RT @TWDDarylRick: Ogni volta che trovano un cadavere in mare Rai News aggiorna il conto. Dispiace Ma allora per esempio perché non farlo p… - meltingmax : RT @twinky33: Anche per le Fosse Ardeatine la #Meloni travisa la storia: non furono uccisi perché italiani, ma perché antifascisti ed ebrei… -

Fosse Ardeatine, Meloni: antifascisti Italiani è onnicomprensivo ... al termine del vertice Ue a Bruxelles, ad una domanda sulle accuse delle opposizioni per aver definito le vittime delle Fosse Ardeatine come uccisi perchè italiani e non perchè antifascisti. 24 ... Fosse Ardeatine, Meloni: '335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani'. Anpi e opposizioni attaccano E' POLEMICA "La presidente del Consiglio ha affermato - scrive in una nota l'Anpi - che i 335 martiri delle Fosse Ardeatine sono stati uccisi 'solo perché italiani'. È opportuno precisare che, certo,... Fosse Ardeatine: ricordare e tramandare ...a distogliere lo sguardo dallo schermo sul quale scorrono i volti dei propri cari rimasti uccisi. "... 335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani. Spetta a tutti noi - Istituzioni, società ...