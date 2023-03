Ubs e Credit Suisse sotto la lente delle autorità statunitensi Avrebbero aiutato gli oligarchi russi ad aggirare le sanzioni

(Di venerdì 24 marzo 2023) Non comincia benissimo l’avventura del nuovo mega gruppo bancario sorto dall’acquisto dida parte di Ubs per 3 miliardi di franchi (e centinaia di miliardi in garanzie a carico dello stato elvetico). Entrambi gli istituti sono infatti tra quelliesame nell’indagine avviata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su presunti aiuti agliper eludere leoccidentali. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Le due banche svizzere sono incluse in una nuova serie di citazioni in giudizio inviate dal governo degli Stati Uniti e tra cui figurano anche alcuni istitutiche UBS hanno rifiutato di commentare. Dal 2000 ad oggi ...

... dopo che le autorità svizzere hanno deciso di azzerarne il valore in via prioritaria rispetto alle azioni nell'ambito dell'operazione di salvataggio e vendita addiSuisse . A lcune delle ...Continua l'attenzione suSuisse e, con Bloomberg che ha scritto che i due istituti svizzeri sono tra le banche sotto esame nell'ambito di un'indagine del Dipartimento di Giustizia degli ...Infine, ha creato agitazione anche la notizia che le autorità Usa stanno indagando per accertare seSuisse, entrambe in rosso di oltre il 6% a Zurigo, abbiano aiutato gli oligarchi russi.

Europe's STOXX 600 index was down 1%. The STOXX sub-index of bank shares, which had rebounded from earlier falls this week following a forced weekend tie-up between Credit Suisse and UBS bought some ...Investors are fretting about the health of Europe's banks after Credit Suisse's rescue by UBS last week. Deutsche Bank shares dropped sharply Friday among signs that more and more traders believe it ...