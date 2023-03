Ubisoft | tutti gli uffici che chiude in Europa

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tagli alle filiali commerciali di Italia, Polonia, Spagna, Olanda e paesi nordici, all'interno di un piano di riorganizzazione del business in. Via 60 persone

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MsmDimarco : Oggi su Insert Coin: con la chiusura di Ubisoft Italia ci perdiamo tutti; ci poniamo il problema della preservazion… - DashKappei690 : @blindeternities - Sì, anche perché quelli da 70+ non li finisco mai. - Se fatti alla Ubisoft ovvero l'87% dei casi… -

Come riporta VG247 ,ha voluto rassicuraresu questo aspetto. Secondo la società, con la portata sempre più ampia dei giochi, gli scrittori trovano più difficile creare NPC vari e ......Verge sonoi giochi presenti nell'offerta di Luna Plus. Anche i titoli presenti nel canale Jackbox, comunque, si contano sulle dita di due mani. Ovviamente, il pezzo forte è il canale, ...'Uno strumento che aiuta a rendere la scrittura diancora peggiore di quanto già non sia, ... Vale la pena notare, tuttavia, che nonsi esprimono così apertamente su Ghostwriter. 'A volte ...

Ghostwriter, l'IA di Ubisoft sotto accusa: «non ruberà il lavoro agli ... Spaziogames.it

Italia, Polonia, Spagna, Olanda e paesi nordici. Sono queste le filiali locali che Ubisoft chiuderà in Europa, all'interno di un piano di riorganizzazione delle attività di business nel continente. La ...Lo Store Xbox continua a dare il via a tante nuove offerte: questa volta è il turno di alcuni grandi Open World del panorama videoludico targati Ubisoft.