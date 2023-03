Twitter dice che rimuoverà le vecchie spunte blu dal primo aprile (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo mesi di anticipazioni da parte di Elon Musk: ma la data scelta fa venire qualche dubbio che possa succedere davvero Leggi su ilpost (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo mesi di anticipazioni da parte di Elon Musk: ma la data scelta fa venire qualche dubbio che possa succedere davvero

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Chi gli insetti li mangiava per sopravvivere, lo dice chiaramente: “hanno un sapore orribile, fanno schifo! E i vos… - MarcoFattorini : Conte dice no alle armi: «Meloni ci sta portando in guerra e prende ordini per compiacere alleati esclusivamente pr… - realvarriale : Poi si offendono se #Gravina dice che @sscnapoli è un modello da seguire per il calcio italiano, non indicando… - Giusepp18185978 : Nel corso di un convegno, l'avv. Carmen Di Genio dice: “Non possiamo pretendere che un africano sappia che in Itali… - FiLazzerini : Il vaccino vi salva dal contagio. Chi si vaccina non si ammala. I proiettili a uranio impoverito sono innocui. L'au… -