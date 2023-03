Tuttosport – Torino, c’è un’offerta pazzesca per un difensore di Juric (Di venerdì 24 marzo 2023) 2023-03-23 22:14:16 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: Torino – Continuano ad arrivare, una dopo l’altra, le offerte per Perr Schuurs, il fortissimo difensore olandese che ha fatto dimenticare in pochi mesi la partenza di Bremer, acquistato dalla Juve per 41 milioni più 8 di bonus. In queste ultime ore alla porta granata, per chiedere informazioni, si è fatto sotto anche il Liverpool. Jurgen Klopp voleva il giocatore già nel 2020 ma adesso ne è ancora più convinto. Ma in Premier non c’è solo il Liverpool: Manchester United e Tottenham sono pronti ad inserirsi nel discorso e dalla Francia ci sarà pure un tentativo del Paris Saint Germain. Cifre non ne sono ancora state fatte ma “spifferi” che arrivano dal mercato parlano di 50 milioni (il 15% andrà all’Ajax, club dal quale è stato prelevato in estate). Schuurs sta bene a ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 marzo 2023) 2023-03-23 22:14:16 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS:– Continuano ad arrivare, una dopo l’altra, le offerte per Perr Schuurs, il fortissimoolandese che ha fatto dimenticare in pochi mesi la partenza di Bremer, acquistato dalla Juve per 41 milioni più 8 di bonus. In queste ultime ore alla porta granata, per chiedere informazioni, si è fatto sotto anche il Liverpool. Jurgen Klopp voleva il giocatore già nel 2020 ma adesso ne è ancora più convinto. Ma in Premier non c’è solo il Liverpool: Manchester United e Tottenham sono pronti ad inserirsi nel discorso e dalla Francia ci sarà pure un tentativo del Paris Saint Germain. Cifre non ne sono ancora state fatte ma “spifferi” che arrivano dal mercato parlano di 50 milioni (il 15% andrà all’Ajax, club dal quale è stato prelevato in estate). Schuurs sta bene a ...

