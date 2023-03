Tuttosport – Slovenia-Italia U19 | le dichiarazioni del ct Bollini e D’Andrea

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 24 marzo 2023) L'U19 dopo la grande vittoria contro la Germania, è tornata in campo per allenarsi e prepararsi alla prossima sfida. L'avversario di domani 25 marzo sarà la(alle 12, BSA Obervieland, Brema), il secondo ostacolo da superare in questa fase élite che si sta disputando a Brema. Gli azzurrini dovranno fare a meno del loro portiere Davide Mastrantonio e dell'attaccante del Sassuolo, Luca, entrambi squalificati. Ritornano a disposizione diil difensore Lorenzo della Valle (assente nella prima gara per squalifica) e Luca Koleosho, ristabilito dal leggero infortunio che lo aveva tenuto fuori nella scorsa gara. Gli sloveni sono reduci dal pareggio contro il Belgio nel primo match.